وزارة التضامن تسلم أدوات مكافحة فيروس كورونا للحضانات

كتب مدحت وهبة

سلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم أدوات مكافحة انتشار فيروس كوررنا المقدمة من هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" إلى 300 حضانة فى المحافظات الخمس المستهدفة لمشروع تنمية الطفولة المبكرة، بحضور السفير ماساكى نوكى سفير اليابان فى مصر، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق.

وأكدت القباج على استمرار عمل الحضانات، مع التأكيد على ضرورة التزام أصحاب الحضانات بالاشتراطات الخاصة بإعادة فتح الحضانات، وهى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة الأطفال منها وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وأن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا ومنع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا كما يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.