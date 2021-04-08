اليوم السابع
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نتنياهو: الاتفاق النووي مع إيران لا يساوي "قشرة ثوم"

الخميس، 08 أبريل 2021 03:00 ص
نتنياهو: الاتفاق النووي مع إيران لا يساوي "قشرة ثوم" نتنياهو
(وكالات)

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاقية النووية تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي، مضيفا: "سلاح يهددنا بالإبادة، لن تلزمنا بتاتا".

وفي كلمة له خلال المراسم الرسمية لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، اعتبر نتنياهو أن الاتفاقية النووية تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي، مضيفا: "سلاح يهددنا بالإبادة، لن تلزمنا بتاتا".

وأضاف: "الاتفاق النووي مع إيران الذي سمح لها بالمضي قدما نحو تطوير ترسانة من القنابل النووية مطروح مرة أخرى على الطاولة ولكن التاريخ علمنا بأن اتفاقات مع أنظمة مثل النظام الإيراني لا تساوي قشرة ثوم".

وأشار إلى أن "هناك شيء واحد فقط يلزمنا.. منع من يسعى إلى تدميرنا من تنفيذ مخططه"، لافتا إلى أنه "إبان المحرقة لم نمتلك القوة للدفاع عن أنفسنا والحق السيادي بالدفاع عن أنفسنا.

وقال: "خلافا للماضي، لا يوجد اليوم في العالم أي طرف سيمنعنا من امتلاك الحق والقوة للدفاع عن أنفسنا من تهديد وجودي".

 

 

 


إيران

إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

بنيامين نتنياهو

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