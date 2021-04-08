وأقر التوجيه الملكي - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - بأن تطبق جميع الإجراءات والضوابط الاحترازية التي جرى إقرارها واعتمادها سابقاً، والتنسيق مع الفرق التطوعية لتنظيم عملية دخول وخروج المصلين، وتوجيه كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للصلاة في البيوت، وعدم السماح بإقامة موائد إفطار الصائمين والاعتكاف في المساجد، وعدم السماح بإقامة الدروس والمحاضرات والكلمات، والاستمرار في إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم نصب خيام خارج المساجد سواء للصلاة أو لأى غرض آخر.