لقى أحد أفراد قوات الشرطة الأفغانية حتفه وأصيب اثنان آخران في هجوم لحركة طالبان استهدف موقعا أمنيا في مقاطعة بغمان غربي العاصمة كابول.
وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الخميس، أن حركة طالبان تكبدت أيضا خسائر بشرية في الاشتباك، فيما شنت قوات الأمن عملية لتطهير المنطقة من عناصر الحركة .
من جانبها، أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الهجوم.
كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 31 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات عسكرية في إقليم قندهار جنوبي البلاد.
وذكرت الوزارة أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية نفذت بدعم جوي عمليات هجومية في 5 مناطق بإقليم قندهار، موضحة أن العمليات أسفرت عن مقتل 31 مسلحا من مقاتلي طالبان بالإضافة إلى إصابة 19 آخرين بجروح وتدمير بعض الأسلحة والذخائر لطالبان.
وأشارت إلى أن الفريق الهندسي التابع للجيش الوطني الأفغاني نزع مفعول 69 لغما أرضيا زرعها متمردو طالبان.
ولم تعلق طالبان بعد على بيان وزارة الدفاع.
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