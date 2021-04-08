وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الخميس، أن حركة طالبان تكبدت أيضا خسائر بشرية في الاشتباك، فيما شنت قوات الأمن عملية لتطهير المنطقة من عناصر الحركة .

من جانبها، أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الهجوم.