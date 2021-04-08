مصرع سيدة "خنقا" فى السويس وجهود لكشف غموض الواقعة

السويس_ سيد نون

تكثف مباحث السويس جهودها لكشف غموض واقعة وفاة سيدة في السويس داخل منزلها بحي فيصل، بعد تعرضها وزوجها لاعتداء من لصين، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع سيدة 43 عاما اليوم الخميس داخل منزلها بضاحية مكة التابعة لحى فيصل.

وانتقلت فريق من رجال المباحث بإشراف اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي، لموقع الجريمة، وأفاد الزوج في أقواله أمام رجال الشرطة أنه فوجئ باثنين دخلا الشقة، وقيدوه هو وزوجته ووضعا لاصقا على فمهما، ثم رشوا بنج عليهما ليغيب وزوجته عن الوعي، بحسب أقواله.

وأضاف أنه عندما فاق من أثر البنج، وجد زوجته مغشيا عليها، وحاول إفاقتها إلا أنها لم تستجيب، فأبلغ الإسعاف لإنقاذها، وأفاد أنهما تزوجا قبل عدة سنوات ولم يرزقا بأطفال.

وأفاد الفحص الظاهري للجثة أنه لا توجد أي آثار عنف أو ضرب أو جروح حديثة، وأن سبب الوفاة هو الاختناق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.