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مصرع سيدة بطلق نارى على يد شقيقتها بطريق الخطأ خلال عبثها بسلاح نارى فى طوخ

الخميس، 08 أبريل 2021 03:22 ص
مصرع سيدة بطلق نارى على يد شقيقتها بطريق الخطأ خلال عبثها بسلاح نارى فى طوخ سلاح نارى - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية الدير بطوخ بمحافظة القليوبية، مصرع سيدة بطلق نارى عن طريق الخطأ، حيث وجدت شقيقتها سلاح نارى أثناء قيامها بأعمال تنظيف منزل بالقرية وأثناء عبثها به أصابت شقيقتها المجنى عليها مما أدى إلى مصرعها في الحال، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمصرع عاملة بالأجر بطلق ناري.

جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، والعميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، أنه أثناء قيام "س.ح.ف" 20 عاما، عاملة بالأجر، ومقيمة بقرية الدير بدائرة المركز، بأعمال تنظيف منزل بالقرية بالأجر، رفقه شقيقتها عثرت على سلاح نارى، وأثناء تفكيك السلاح خرجت منه طلقة أصابت شقيقتها "إ.ح.ف" 18 عاما، ومقيمة بذات العنوان.

جرى ضبط المتهمة، ونقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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