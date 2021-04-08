اليوم السابع
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مصدر عسكري ليبي: بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يمنع تحقيق السلام

الخميس، 08 أبريل 2021 02:00 ص
مصدر عسكري ليبي: بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يمنع تحقيق السلام عبد الحميد دبيبة ليبيا رئيس الحكومة الليبية
طرابلس (أ ش أ)

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 أكد مصدر عسكري بالجيش الليبي، أن تواجد أو بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يمثل خطورة كبرى في المقام الأول على الشعب الليبي ومن ثم يمثل خطورة على العملية السياسية وتحقيق المصالحة وغيرها، قائلا "وجود المرتزقة في ليبيا يمنع تحقيق السلام".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل"بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن عمليات نقل القوات الأجنبية والمرتزقة توقفت إلى الداخل الليبي وأنه ومنذ نحو ثلاثة أشهر لم يتم رصد أي عمليات لنقل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى الداخل الليبي أو العكس من ليبيا إلى الخارج، بينما لا تزال عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى الداخل الليبي مستمرة.

وحول أخر ما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، قال المصدر الليبي إن "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تواصل عملها للوصول إلى معالجة فيما يتعلق بملف سحب المرتزقة وإخراجهم من ليبيا بالكامل، وملف فتح الطريق الساحلي، وغيرها من الملفات، ولكن التطبيق على أرض الواقع لم يتم حتى الآن، فالجهود متواصلة لكن لا توجد أي بوادر للتنفيذ الفعلي لفتح الطريق أو سحب المرتزقة حتى الآن".

 

 

 


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