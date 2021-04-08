اليوم السابع
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مرشح للانتخابات البرلمانية فى المكسيك يطلق حملته من داخل نعش

الخميس، 08 أبريل 2021 12:00 ص
مرشح للانتخابات البرلمانية فى المكسيك يطلق حملته من داخل نعش كارلوس مايورجا
وكالات

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أطلق مرشح للانتخابات البرلمانية فى المكسيك حملته الانتخابية من داخل نعش للإضاءة على الأرواح التي تُزهق بالآلاف في البلاد جراء جائحة كوفيد-19 وأعمال العنف المرتبطة بالعصابات، وقال كارلوس مايورجا المرشح البرلماني عن حزب "إنكوينترو سوليداريو" في ولاية شيواوا شمال المكسيك، إنه يعبّر من خلال هذه الخطوة عن رسالة مفادها أن الناس يموتون بسبب "لا مبالاة" السياسيين.

ووصل مايورجا بحسب "وسائل إعلان فرنسية" داخل نعش باللون الذهبى إلى حملة انتخابية على جسر حدودي بين مدينة سيوداد خواريث الحدودية وإل باسو بولاية تكساس الأمريكية.

وكان يرافقه مساعدون يرتدون بزة واقية من فيروس كورونا ويحملون باقات زهر للفت الانتباه إلى الحصيلة المأسوية للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 والتي تخطت 200 ألف حالة، وهي من الأعلى عالميا.

وقال مايورجا إن الساسة "التزموا الصمت إزاء المعدلات المرتفعة للجريمة المنظمة، لقد بقوا صامتين حيال الفوضى الناجمة عن كوفيد".

وقضى أكثر من 300 ألف شخص في جرائم قتل في المكسيك منذ إطلاق الحكومة حملة عسكرية ضد تجار المخدرات في 2006، بحسب أرقام رسمية.


المكسيك

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انتخابات المكسيك

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