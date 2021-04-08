وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أنه قام بالتوقيع نائب وزير الخارجية الأول تشوى جونغ-كون، ووروب رابسون القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى سول.. مشيرة إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، ستتحمل سول 1.183 تريليون وون (1.05 مليار دولار) لهذا العام، ارتفاعا من 1.038 تريليون وون فى 2019، من تكلفة نشر القوات الأمريكية التى يبلغ قوامها 28,500 جندى أمريكى فى كوريا، وأضافت أن الحكومة الكورية سترسل الاتفاق الذى يسمى اتفاقية التدابير الخاصة إلى الجمعية الوطنية للتصديق عليه فى أسرع وقت.

وتوصل البلدان إلى الاتفاق الأحدث، الذى سيستمر حتى 2025 الشهر الماضى، بعد عام ونصف من مفاوضات شاقة أثارت عددًا من المخاوف حول تقويض التحالف، فى مواجهة التهديدات العسكرية.

وتتحمل سول جزئيا منذ عام 1991 تكلفة تمركز القوات الأمريكية فى كوريا، بموجب اتفاقية التدابير الخاصة بما يشمل بناء المنشآت العسكرية، والثكنات والمرافق التدريبية والتشغيلية ومرافق الاتصالات وغيرها من أشكال الدعم اللوجستى.

