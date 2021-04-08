قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية القرض المعدلة بين مصر والسعودية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 591 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية بتاريخ 8 إبريل 2016 بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيزة سيناء الموقعة بتاريخ 24 أغسطس 2020.