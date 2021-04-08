ضبط 30 قطعة سلاح وتنفيذ 1249 حكما قضائيا فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام قضائية، وتم ضبط 30 قطعة سلاح وتم تنفيذ 1249 حكما قضائيا متنوعا.

أشرف على الحملة اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقادها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة من ضبط بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل" و5 " طلقات من ذات العيار، و2 بندقية خرطوش عيار 12، وطبنجة عيار 9 مم مجهولة الماركة ، و19 فرد روسي محلي الصنع، و2 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و5 قطع سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 27 قطعة لمادة الحشيش المخدر بوزن 80 جراما وسلاح أبيض " مطواه " ومبلغ 12500 جنيه وهاتف محمول حيازة عامل، ومقيم مركز سوهاج وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، و65 قطعة لمادة الحشيش المخدر بوزن 120 جراما ومبلغ 105 جنيهات وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم بندر المنشاه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، و17 قطعة لمادة الحشيش المخدر بوزن 150جراما، وسلاح أبيض "مطواه" ومبلغ 115 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز جهينة وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 15 محكوما قضائيا، وفي مجال مكافحة جرائم الآداب العامة وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط 3 علبة كانز بيرة حيازة عامل ومقيم مركز جرجا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1249 حكما، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 520 مخالفة مرورية، وفى مجال مخالفات المرافق تم ضبط 42 مخالفة متنوعة.