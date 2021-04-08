اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أبريل 2021 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات جامعة القاهرة استعدادا لرمضان

الخميس، 08 أبريل 2021 09:55 ص
رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات جامعة القاهرة استعدادا لرمضان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمواصلة رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال شهر رمضان الكريم، وضرورة المتابعة المستمرة، وسرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار، والعناية الكاملة بمرضى حالات الطواريء، ووضع نظام صارم للحضور والغياب خلال شهر رمضان، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.
 
وقال الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن الفرق الطبية وأطقم التمريض سوف تعمل على مدار الساعة خلال شهر رمضان للتعامل مع الحالات الطارئة، كما توجد فرق احتياطية من الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تجهيز وجبات طعام للمرضى والأطقم الطبية فى إطار الإجراءات الإحترازية لجائحة فيروس كورونا.
 
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات خلال شهر رمضان، والتأكيد على توافر جميع الأدوية بمختلف أنواعها، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، وتعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.
 
وأكد الدكتور محمد الخشت، تقديم الدعم الكامل لمستشفيات قصر العيني، مشيدًا بالأداء المتميز والمتفاني لجميع الأطقم الطبية والتمريض، والأطقم الفنية والإدارية بالمستشفيات الجامعية، في خدمة المرضى منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن.

جامعة القاهرة

قصر العينى

المستشفيات الجامعية

محمد الخشت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المستشفيات الجامعية تكشف عن ظهور نتائج أبحاث الموجة الثالثة لكورونا خلال أسابيع

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:56 م

المستشفيات الجامعية: فيروس كورونا بمصر من السلالات الأوروبية.. وتوقع زيادة الإصابات فى رمضان

الأربعاء، 07 أبريل 2021 12:41 ص

يوم الصحة العالمى.. كيف انعكست مبادرات الرئيس السيسى للصحة على المواطنين.. "100 مليون صحة" المبادرة الأكبر فى تاريخ الدولة.. فحص 11.5 مليون من طلاب المدارس.. 16 مليار جنيه لإنشاء 27 مستشفى جامعى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 08:30 م

محافظ القليوبية والقائم بأعمال جامعة بنها يفتتحان أعمال تطوير المستشفى الجامعى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 04:53 م

المستشفيات الجامعية تجرى 31 ألف عملية لإنهاء قوائم الانتظار .. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 10:18 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة