اليوم السابع
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مسابقة بإعلام القاهرة لاختيار أفضل الأعمال الإعلامية المتناولة لرؤية مصر 2030

الخميس، 08 أبريل 2021 03:00 ص
مسابقة بإعلام القاهرة لاختيار أفضل الأعمال الإعلامية المتناولة لرؤية مصر 2030 جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن منتدى الإعلام والتنمية المستدامة بالكلية سينظم مسابقة بين الصحفيين والإعلاميين وطلاب الإعلام المعنيين بالتنمية المستدامة لاختيار أفضل الأعمال الصحفية والإعلامية التي تناولت التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي قدمت خلال 2020 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .
 
وأضافت الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية ورئيس المنتدي ان هذه المسابقة تستهدف تشجيع الصحفيين والإعلاميين الذين يغطون الموضوعات الخاصة بالمشروعات التي تتم في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030 وتحفزيهم علي بذل المزيد من الجهد لتقديم معالجات متعمقة ومبتكرة وجذابة لهذه المشروعات والقضايا.
 
وتابعت أن المسابقة ستقام سنويا حيث تمنح 5 جوائز لأفضل عمل صحفي مطبوع، أفضل عمل إذاعي، أفضل عمل تليفزيوني، افضل عمل إعلامي إلكترونى، فضلا عن أفضل عمل من إنتاج طلاب كليات الإعلام بالجامعات المصرية.
 
فيما قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد مقررة المنتدي أن أهم شروط المسابقة تتمثل فى أن يتقدم الراغبون بأعمالهم أيا كان قالبها الفني التي تتناول قضايا التنمية المستدامة وتم نشرها أو إذاعتها أو بثها خلال عام 2020 ، لافتة إلى أنه يسمح للمشارك أن يتقدم بعملين علي الأكثر علي أن يقدم 4 نسخ من كل عمل، مؤكدة أن فترة التقدم بهذه الأعمال من أول أبريل 2021 حتي نهاية مايو 2021.

إعلام القاهرة

هويدا مصطفى

التنمية المستدامة

جامعة القاهرة

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