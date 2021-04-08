اليوم السابع
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رئيس جامعة المنيا: تخفيض ساعات المحاضرات الدراسية خلال شهر رمضان

الخميس، 08 أبريل 2021 01:00 ص
رئيس جامعة المنيا: تخفيض ساعات المحاضرات الدراسية خلال شهر رمضان جامعة المنيا
كتب محمود راغب

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قال الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، إنه طبقا للقانون سيتم تطبيق القواعد المتبعة بشأن الدراسة فى رمضان، موضحا أن سيتم تخفيض ساعات العمل وساعات المحاضرات بالطلب طوال الشهر المبارك.
 
وأضاف الدكتور مصطفى عبد النبى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجامعة تبطق منظومة التعليم الهجين منذ انطلاق العام الجامعى وبالتالى يحضر الطلاب للجامعة يومان بالأسبوع لطلاب الكليات النظرية مع استكمال الدراسة اون لاين، و3 -4 ايام لطلاب الكليات العلمية واستكمال الدراسة اون لاين.
 
وتابع رئيس جامعة المنيا أنه خلال حضور الطلاب للجامعة يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وذلك بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة حيث يتم التشديد على ارتداء الكمامة الطبية وكذلك العمل على تعقيم دور قاعات المحاضرات.

جامعة المنيا

مصطفى عبد النبى

الجامعات

الدراسة فى رمضان

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