رئيس جامعة المنيا يكشف تفاصيل تطوير المستشفيات وافتتاح أضخم مستشفى قريبا

المنيا – حسن عبد الغفار

طالب الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أعضاء مجلس الجامعة بالوقوف دقيقة؛ حدادًا على أرواح ضحايا قطارى سوهاج، وقراءة الفاتحة على أرواحهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب ذويهم، وأن ينعم بالشفاء على المصابين، وأن يحفظ مصر من كل شر وسوء.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الجامعة رقم 535 المُنعقد بالقاعة الصغرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذى للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس، وبحضور الطالب خيرى فرغلى أمين اتحاد طلاب الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة لأعضاء المجلس، وللشعب المصرى التهنئة على النجاح فى تعويم السفينة الجائحة بقناة السويس بأيدى مصرية خالصة ومخلصة، تشهد على أن المصريين قادرون على تحقيق المستحيل.

وفى مستهل الجلسة رحب رئيس الجامعة بالمحافظ، مثمناً جهود المحافظة والتحديات التى تُواجهها وانجازاتها فى كافة القطاعات، وتعاونها المُثمر مع الجامعة كشريك فى دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإقليم.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الإنجازات المحققة بالمشروعات المقامة على أرض المحافظة، ونسب انتهائها وجاهزيتها للافتتاح لخدمة المحافظة، كمحور سمالوط، ومحطات مياه الشرب، والمشروع القومى لتطوير الريف المصري، والذى من شأنه إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى حياة أهالينا فى ربوع المحافظة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد عبد النبى أن الجامعة تعمل بالتوازى خلال تطويرها للمستشفيات الجامعية، بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات المادية لها؛ على تطوير العامل البشرى والكوادر الطبية التى تتعامل مع المواطنين لتقديم خدمة علاجية متميزة تليق بأبناء المنيا والصعيد، وذلك سواءً بالمستشفيات التخصصية الجاهزة للافتتاح كمستشفى الكبد والجهاز الهضمي، والطوارئ، أو التى تستعد لافتتاح مرحلتها الأولى بالمستشفى الجامعى العملاق الثلاثى وملحقه للعمليات، والذى يضم أكثر من 330 سريرًا بالإضافة إلى 9غرف عمليات وعناية وإفاقة بطاقة استيعابية 60 سريرًا، وكذلك الخدمات اللوجستية للمبنى من مبانى العيادات الخارجية والإداريين، وغرف المولدات للكهرباء ومحطات مولدات الأكسجين، والتكييف المركزى على مساحة أكثر من 5200م2.

وأشاد رئيس الجامعة بمجهودات أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات خلال أعمال التصحيح والرصد بالكنترولات، وسرعة إعلان النتائج طبقاً للمواعيد المحددة، مثمناً مجهودات الكليات فى إعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثاني، وإنجاز رفع المقررات الدراسية على منصة الجامعة التعليمية بنسبة تعدت الـ80% من المُستهدف تحقيقه طبقاً لآليات التعليم الهجين.

كما وجه رئيس الجامعة السادة العمداء نحو تعزيز الجهود فى تنفيذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الحرم الجامعي، من خلال توفير المعقمات والمطهرات والتطهير المستمر للمدرجات والقاعات الدراسية.

كما وافق المجلس على اقتراح موضوعات: "التعامل مع ذوى الهمم"، و"محو الأمية"، و"ريادة الأعمال" للفصول من الرابع إلى السادس، من مقرر القضايا المجتمعية الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات كمتطلب تخرج اعتباراً من العام الجامعى 2021/2022؛ بهدف رفع وعى الطالب الجامعى بقضايا "الزيادة السكانية"، وحقوق الإنسان"، و"الشفافية ومكافحة الفساد" وذلك خلال فصوله من الأول إلى الثالث، وذلك من خلال التعليم الذاتى عن بعد عبر منصة المقررات الدراسية.