وقال حمدوك، فى كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى الأول للصمغ العربى، فى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان (جنوب جمهورية السودان)، إن حزام الصمغ العربي يُعد واحدا من الأحزمة التنموية الخمسة في السودان، موجها بعدم تصدير خام الصمغ العربي وإضافة قيمة لهذا المنتج.

وناشد كافة الجهات المعنية بأمر الصمغ العربي بالعمل على إنتاج الصمغ العربى بشكل أكثر حداثة وزيادة الإنتاج والاهتمام بالمنتجين ووضع سياسة تمويلية لقطاع الصمغ العربى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء السودانى، أن التحول الاقتصادى المنشود والتنمية المستدامة لن يتحققا بدون آلية لتطوير تجارة المحاصيل من خلال بورصة المحاصيل الزراعية وبورصة المعادن وربط المنتج المحلى بالسوق العالمى.

وشدد حمدوك، على ضرورة قيام بورصة للصمغ العربى بالأبيض والفول السودانى وكافة المحاصيل التى يتم انتاجها.

وأضاف أن السلام يأتى فى قمة هرم أولويات الحكومة الانتقالية لكونه يوفر فرصة لبناء أرضية تجعل من الجوار أمرا حيويا لتبادل المنافع وتداخل المصالح الاقتصادية والاجتماعية لتؤسس علاقات استراتيجية بين المجموعات السكانية مبنية على المصالح المشتركة والمستقبل الجماعى الزاهر.