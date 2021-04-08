اليوم السابع
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حكومة بغداد: نحتاج البرامج الأمريكية لتأهيل القوات العراقية

الخميس، 08 أبريل 2021 03:00 ص
حكومة بغداد: نحتاج البرامج الأمريكية لتأهيل القوات العراقية الكاظمي
(وكالات)

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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ، أن القوات العراقية بحاجة إلى البرامج الأمريكية المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وتطوير الخبرات.

وخلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، قال حسين: "لا يخفى أننا واجهنا معا العديد من التحديات الأمنية خلال المرحلة الماضية، وأود أن أشير إلى إشادة حكومة العراق بالجهود التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية وتجهيزها وتقديم المشورة في المجال الاستخباري، وصولا إلى الجاهزية المطلوبة في اعتمادها على قدراتها الذاتية، بما يعزز سيادة العراق وأمنه والحفاظ على مكتسباته بدحر تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "أثمن عاليا التعاون والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية العراقية على اختلاف صنوفها مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي شاركت وما تزال في دحر تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد وزير الخارجية العراقي أهمية استكمال "القضاء النهائي على داعش، بوصف التنظيم الإرهابي خطرا ليس على العراق وسوريا فحسب، بل على المنطقة برمتها وانعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين".

وأشار حسين إلى أن "القوات الأمنية العراقية لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وتطوير الخبرات، ونسعى إلى مواصلة التنسيق والتعاون الأمني الثنائي".

وتحدث الوزير العراقي عن التزام حكومته بحماية أفراد البعثات الدبلوماسية ومقراتها ومنشآتها، وأهمية الشراكة في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، وتعزيز حضور الشركات الاستثمارية الأمريكية ذات الخبرة والكفاءة لضمان انسيابية أعمالها في الأسواق العراقية الواعدة، كما دعا إلى تعزيز مشاريع الشراكة في مختلف القطاعات المهمة والحيوية.

 

 

 


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