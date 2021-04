حريق هائل بكنيسة فى ولاية كولورادو الأمريكية.. فيديو وصور

وساعد أكثر من 60 عنصرا من رجال الإطفاء فى احتواء الحريق، وأعلنت الطوارئ أنه "تحت السيطرة" بعد مرور ساعة تقريبا، وكتبت إدارة الإطفاء في دنفر بموقع "تويتر"، "إن الأطقم تبحث عن أماكن نشوب الحريق المتبقية، ولا إصابات".

BREAKING - Explosion as church in Denver is engulfed in flames - Fire crews say it was a "smoke explosion" that blew the roof off. Thankfully, nobody inside. #KDVR #Denver #News @MeaganFOX31 @KDVR pic.twitter.com/MoVHIlQrOR