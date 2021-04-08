اليوم السابع
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الخميس، 08 أبريل 2021 07:04 م
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حريق هائل بكنيسة فى ولاية كولورادو الأمريكية.. فيديو وصور

الخميس، 08 أبريل 2021 05:29 م
حريق هائل بكنيسة فى ولاية كولورادو الأمريكية.. فيديو وصور جانب من الحريق
وكالات

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اشتعلت النيران فى كنيسة فى دنفر عاصمة ولاية كولورادو، صباح اليوم الخميس، ورصدت الكاميرات انفجار الكنيسة إثر اندلاع الحريق فيها، وقامت السلطات بإغلاق المنطقة المحيطة بالحريق، بحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

جانب من الحريق
جانب من الحريق

وساعد أكثر من 60 عنصرا من رجال الإطفاء فى احتواء الحريق، وأعلنت الطوارئ أنه "تحت السيطرة" بعد مرور ساعة تقريبا، وكتبت إدارة الإطفاء في دنفر بموقع "تويتر"، "إن الأطقم تبحث عن أماكن نشوب الحريق المتبقية، ولا إصابات".

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فى دنفر، جريج بيكسلى، لشبكة "فوكس نيوز"، إن جميع التقارير تشير إلى أن الكنيسة كانت فارغة وقت نشوب الحريق، ولا يزال التحقيق في أسباب الحادثة جار.

جانب من الحريق 2
جانب من الحريق

 

حريق
حريق
 
 
دخان متصاعد
دخان متصاعد

 


حريق

كولورادو

أمريكا

انفجار كنيسة

دنفر

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