حريق هائل بكنيسة فى ولاية كولورادو الأمريكية.. فيديو وصور

اشتعلت النيران فى كنيسة فى دنفر عاصمة ولاية كولورادو، صباح اليوم الخميس، ورصدت الكاميرات انفجار الكنيسة إثر اندلاع الحريق فيها، وقامت السلطات بإغلاق المنطقة المحيطة بالحريق، بحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وساعد أكثر من 60 عنصرا من رجال الإطفاء فى احتواء الحريق، وأعلنت الطوارئ أنه "تحت السيطرة" بعد مرور ساعة تقريبا، وكتبت إدارة الإطفاء في دنفر بموقع "تويتر"، "إن الأطقم تبحث عن أماكن نشوب الحريق المتبقية، ولا إصابات".

BREAKING - Explosion as church in Denver is engulfed in flames - Fire crews say it was a "smoke explosion" that blew the roof off. Thankfully, nobody inside. #KDVR #Denver #News @MeaganFOX31 @KDVR pic.twitter.com/MoVHIlQrOR — Rhymes with funky (@KirkYuhnke) April 8, 2021

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فى دنفر، جريج بيكسلى، لشبكة "فوكس نيوز"، إن جميع التقارير تشير إلى أن الكنيسة كانت فارغة وقت نشوب الحريق، ولا يزال التحقيق في أسباب الحادثة جار.



جانب من الحريق



حريق