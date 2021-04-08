اليوم السابع
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حالة الطقس اليوم الخميس 8/4/2021 فى مصر

الخميس، 08 أبريل 2021 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 8/4/2021 فى مصر طقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 5 و 6 درجات، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء لطيف على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 16 العظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 العظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 العظمى 28

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29

 

 


 

 


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