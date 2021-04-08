اليوم السابع
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جامعة عين شمس تطلق اليوم قافلة تنموية شاملة لمحافظة القليوبية

الخميس، 08 أبريل 2021 02:00 ص
جامعة عين شمس تطلق اليوم قافلة تنموية شاملة لمحافظة القليوبية جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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تنظم جامعة عين شمس بتنسيق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وبالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بكليات الصيدلة والتربية النوعية والطب وطب الأسنان والزراعة ومركز تعليم الكبار، قافلة تنموية شاملة، اليوم، الخميس، لخدمة أهالى قرية المريج بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.
 
وستضم القافلة أنشطة محو أمية وتعليم كبار و تعليم طباعة و رسم و معرضاً للتصوير وحملة للتوعية بأهمية التعليم وحملة إرشاد زراعى للفلاحين، فضلا عن تقديم الخدمة الطبية من تخصصات طب الأسنان والجلدية والصحة العامة والأطفال وطب الأسرة.
 
كما تتضمن الحملة الكشف المبكر للأمراض المزمنة وفحص ذاتى للثدى، إلى جانب حملة كساء وتوزيع أدوية وأغراض حماية الأسنان من التسوس.
تأتى القافلة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و إشراف الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
يأتى ذلك تحت إشراف الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد كلية التربية النوعية والدكتور عمرو عبد الجليل خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميئة البيئة والدكتور عبدالرحمن شوقى محمد مدير وحدة محو الأمية ومنسق محو الأمية بالكلية، بالتعاون مع الدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 


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