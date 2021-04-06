نموذج محاكاة لمجلس جامعة عين شمس ضمن فعاليات المؤتمر العلمى التاسع للجامعة

كتب محمود راغب

أعرب الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس ، عن سعادته وفخره بالمستوي العلمي والفكري لطلاب الجامعة، ذلك تعقيباً على نموذج محاكاة مجلس جامعة عين شمس والذي عقد تحت إشراف الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق والدكتور محمد صافي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد فتحي خليفة.

ويهدف النموذج إلى عمل محاكاة بين الدور الذى يمكن أن تضطلع به كل كلية فى تحول الجامعة إلى جامعة من جامعات الجيل الرابع.

جاء ذلك في إطار أنشطة قطاع التعليم والطلاب ضمن فاعليات اليوم الأول للمؤتمر العلمي التاسع للجامعة بعنوان " جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات".

وشارك في نموذج المحاكاة كليات قطاع العلوم الإنسانية والإجتماعية وهي (الحقوق، الآداب ، الألسن ، التربية، البنات والتربية النوعية).

وتعقيباً على نموذج المحاكاة، أوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أنه تم عمل رابطة لخريجي الجامعة وهي أول رابطة رسمية للخريجين، مشيراً إلى أنه تم عمل عضوية مباشرة لجميع خريجي العام الماضي، كما تقدم رابطة خريجي الجامعة مجموعة من الخدمات لربط الخريج بالجامعة باشتراك رمزي، يمكن من خلاله الحصول على تخفيضات بالمستشفيات والمعامل والمؤسسات الثقافية كدار الأوبرا المصرية ووسائل النقل والعديد من الخدمات الأخرى.

كما استعرض جهود مركز التوظيف بالجامعة، مضيفا أن هناك العديد من الجهود المبذولة فى مجال توظيف وتأهيل الخريجين لسوق العمل،

واكد أن جامعة عين شمس هي الجامعة الوحيدة التى أبرمت بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال والذى بموجبه تم عضويتهم بمجالس الكليات، بالإضافة إلى استشارتهم في المناهج لعلاقتهم القوية بسوق العمل، مضيفا أن الجامعة لديها منصة الكترونية تفاعلية قامت بجهود آدارة تطوير التعليم بالجامعة.

وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جامعة عين شمس تتفاوض الآن مع منصة كورسيرا العالمية لتحقيق أكبر فائدة لطلاب الجامعة من المنصة

ويأتي ذلك ضمن رؤية جامعة عين شمس المستقبلية حيث تتواجد الجامعة كذلك في منصة اليونسكو IIOE وتعد الجامعة هي الجامعة المصرية والعربية الوحيدة المتواجدة في هذه المنصة، مما يعود بنتائج ايجابية لصالح الطالب والجامعة.