تحريات المباحث تكشف لُغز العثور على جثة سيدة مسنة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

كشفت تحريات مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، برئاسة المقدم أحمد جمال، لُغز العثور على سيدة مسنة بمنطقة الكيلوا 2، تنهش فيها الكلاب.

وأكدت تحريات المباحث أن الضحية كانت على خلاف مع نجلها، وقبل اكتشاف الواقعة وقعت مشاجرة بين المتهم بقتلها ووالدته، اختفى بعدها بساعات فيما تكثف مباحث الإسماعيلية من بحثها لمحاولة ضبطه.

ورجحت مصادر أمنية، ارتكاب نجل السيدة لواقعة قتلها وهربه من المنطقة، كما أكدت التحريات أن المتهم من متعاطى ومروجى المواد المخدرة بمنطقة كيلو 2، ويدعى "أحمد. ج" 33 عامًا مقيم بمنطقة كيلو 2 التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير.