تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة التزوير فى محررات رسمية بالنزهة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التزوير فى محررات رسمية.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة، عن تورطهما فى تزوير محررات رسمية، وقالا إنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير البطاقات الشخصية، وعقود زواج وطلاق، ورخص قيادة مقابل أموال.

وأضاف المتهمان، أنهما زورا المحررات الرسمية فى شقة أحدهما عن طريق "أكلايشهات" وأختام مزورة.

وتعود الواقعة عندما نجحت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، عقب تقنين الإجراءات، فى ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة أجرة "تاكسي" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص - نموذج لبطاقة رقم قومي باسم سيدة "جاهزة للطباعة" - رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص - بطاقة رقم قومى خالية من البيانات - 4 نماذج لرخصة مرور خالية من البيانات - أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الشركات – عدد من خطابات التعيين وصور لبيانات نجاح لأشخاص مختلفة ووثائق زواج وطلاق وعقود منسوبة للعديد من الجهات جميعها مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية).