بنك ناصر يبدأ صرف النفقة للفئات المستحقة عن شهر أبريل

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة البنك صرف النفقة لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية عن شهر أبريل الجارىً، حيث أشارت إلى انتظام الصرف فى أول يوم بعدما تم التقديم الصرف بدلا من يوم 10 ابريل بمناسبة شهر رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمنع التزاحم، وذلك فى إطار تخفيف العبء على مستحقى النفقة.

ويقوم صندوق نظام تأمين الأسرة ببنك ناصر بصرف 72 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 28/2/2021 ، 417 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 262 ألف حكم قضائي، وأن الصرف سيكون متاح فى أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 96 فرعا أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزى على العملاء فى حالة السحب من أى ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى كما تتم إتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، حرصا على سلامة العملاء، بما يُسهم فى تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ الإجراءات الاحترازية .

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد أكدت أن البنك يقدم الكثير من الأنشطة الاجتماعية التى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها ومنها صندوق نظام تأمين الأسرة الذى يستهدف مواجهة خطر امتناع الملزم بالنفقه عن أدائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها احكام قضائيه مؤقته او نهائيه و ذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا للغرض، الذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذيه للحكم أو الأمر الصادر بالنفقه معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.