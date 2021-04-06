اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أبريل 2021 04:23 م
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تعرف على الفئات المستحقة لصرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:00 م
تعرف على الفئات المستحقة لصرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعى بنك ناصر الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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يبدأ بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة البنك فى صرف النفقة، لكل من الزوجه أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية عن شهر أبريل الجارىً اعتبرا من يوم الخميس 8 إبريل الجارى بدلا من يوم 10 بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم وذلك في إطار تخفيف العبء على مستحقي النفقة.
 
"اليوم السابع"، يرصد الفئات المستحقة لصرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعى فى نقاط محددة..
 
تصرف النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
 
يتم الصرف وعن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا للغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
 
صندوق نظام تأمين الأسرة ببنك ناصر يقوم بصرف 72 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـنفقة.
 
بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتى 28/2/2021، 417 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 262 ألف حكم قضائى.
 
يتم الصرف من أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 96 فرعا أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلى "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك او البنوك الأخرى، إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فورى.

التضامن

صرف النفقة للزوجه من بنك ناصر

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بنك ناصر الاجتماعى

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