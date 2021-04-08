الولايات المتحدة تدرج 7 كيانات صينية على قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات

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أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 7 كيانات صينية متخصصة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو ،في بيان لها أوردته قناة "الحرة " الأمريكية مساء اليوم /الخميس/، إن هذه العقوبات تهدف إلى منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأمريكية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكرى.

و بموجب العقوبات، لن تتمكن هذه الشركات بعد الآن من إقامة علاقات تبادل تجاري مع الشركات الأمريكية.

يشار إلى أن وزارة التجارة الأمريكية تضع أكثر من 60 شركة أخرى على القائمة لأمور تتعلق بدعم الجيش الصيني، ومساعدة الحكومة الصينية في قمع المعارضة، والمشاركة في سرقة الأسرار التجارية ومساعدة جهود بكين العدوانية للمطالبة بأراضي في بحر الصين الجنوبى.