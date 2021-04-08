اليوم السابع
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المترو يستعد لاستقبال دفعة جديدة من القطارات المكيفة الكورية خلال أيام

الخميس، 08 أبريل 2021 02:00 م
المترو يستعد لاستقبال دفعة جديدة من القطارات المكيفة الكورية خلال أيام مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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تستعد شركة المترو لاستقبال دفعة جديدة من عربات المترو الجديدة الكورية الواردة للخط الثالث للمترو خلال أيام، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيفا جديداً للخط الثالث للمترو.
 
وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث تأتى ضمن تعاقد وقعته وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليــون  يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار  جنيه .
 
وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي ال32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر. 
 
ويتمتع كل قطار جديد بنظام تكييف هواء عالي السعة بجانب انه مزود  بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية  كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، ويوجد داخل العرباتشاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.
 
ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم  تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.
 
 
 

الخط الثالث للمترو

القطارات الجديدة

المترو

كوريا

اخبار مصر

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