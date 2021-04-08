القبض على قاتل طليقته والتمثيل بجثتها فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

تمكن مباحث قسم ثانٍ الإسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوى، رئيس المباحث من القبض على المتهم بقتل "طليقته" والتمثيل بجثتها وقطع لسانها وفقء عينها بمنطقة حى السلام بمدينة الإسماعيلية.

كان قد تلقي اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد نجاح ضباط البحث الجنائي في ضبط المتهم ويدعي "أحمد.ا.ع" 38 عامًا، عاطل ومقيم بمنطقة هدى شعراوي بحى ثانٍ الإسماعيلية.

وحاول المتهم عقب ارتكابه للواقعة الهرب خارج مدينة الإسماعيلية، وبدأ في التردد علي مناطق العاشر من رمضان والعبور ومنطقة السلام بالقاهرة، ونجح ضباط البحث الجنائي في تحديد مكان المتهم ورصد تحركاته، فيما ألقت مامورية مكبرة القبض عليه بعد مرور حوالي 24 ساعة من ارتكاب الواقعة.

ويناقش ضباط البحث الجنائي المتهم لمعرفة دوافعه لارتكاب الجريمة، والتمثيل بجثتها عقب ارتكابه للواقعة ومحاولته الهرب.

وتعود تفاصيل الحادثة، إلى تلقي العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان بلاغ يفيد العثور علي جثة سيدة داخل شقة بمساكن الإيواء بمنطقة هدى شعراوى، وبانتقال ضباط البحث الجنائى لمكان الواقعة، حيث تبين أن السيدة تدعى "كفاية.د.س"، مواليد 1976 وبها إصابات مختلفة.

وظهرت جثة المجني عليها آثار الضرب والتعذيب، وبفحص الجثمان تبين وجود فقء في العين وقطع في اللسان، وجروح مختلفة فى أنحاء الجسم.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم سبق اتهامه فى 9 قضايا ما بين سرقة وسلاح أبيض وحيازة مخدرات، فيما سبق اتهام المجني عليها فى 5 قضايا سرقة مسكن.