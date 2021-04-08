وقالت المديرية - في بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية - إنه "بعملية نوعية تميزت بالتخطيط السليم والمهنية العالية والمعلومة الدقيقة. تمكنت مفارز شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة 16 من الاطاحة بثلاثة إرهابيين دخلوا الأراضي العراقية قادمين من مخيم الهول ب‍سوريا، وهم من عناصر داعش ضمن ما تسمى بولاية الفرات سابقا، حيث تم القبض عليهم في الموصل مع الارهابي القائم على تهريبهم".



وأشارت إلى أنهم "جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".