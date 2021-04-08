الداخلية تضبط تاجرا يستغل الأطفال فى ترويج المخدرات بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى لاستغلاله الأحداث فى ترويج المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم استغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بنشاط واسع المجال فى الإتجار بالمواد المخدرة مستغلاً فى ذلك عدد من الأحداث لمعاونته فى بيعها وترويجها على عملائه من الشباب والنشء، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (حدث، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) وبحوزتهما (عدد 350 لفافة تحوى مادة البودر والأستروكس المخدرة تزن 350 جراما – سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة – هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر المتهم الأول بأن المبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من راغبى شراء المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الآثم، وأنه يستغل المتهم الثانى فى بيع وترويج تلك المواد المخدرة.