اليوم السابع
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التعليم: منح 4133 معلما شهادة الصلاحية لنقل شاغلى وظائف المعلمين وما يعادلها

الخميس، 08 أبريل 2021 10:00 م
التعليم: منح 4133 معلما شهادة الصلاحية لنقل شاغلى وظائف المعلمين وما يعادلها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وافق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على منح عدد (4133) من أعضاء هيئة التعليم شاغلوا وظائف المعلمين وما يعادلها من وظائف الأخصائي الاجتماعى، والأخصائي النفسى، وأخصائى التكنولوجيا، وأخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا برامج التنمية المهنية الإلكترونية التى عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لنقل شاغلى الوظائف المعلمين وما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة طبقًا لأحكام القانون رقم 255 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
 
وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، أن القرار ينص على أن يتم نقل أعضاء هيئة التعليم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها طبقًا للكادر، ويتم نقل معلمى التدريبات المهنية بالتعليم الفنى الصناعى من حملة الدراسات التكميلية والحاصلين على مؤهلات عليا تربوية إلى معلمى ( عملى/ علمى) معًا مع الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها، بالإضافة إلى أنه يتم نقل الأخصائي (نفسى - اجتماعى) إلى (معلم / أخصائي) حسب العجز والزيادة.

 


التربية والتعليم

منح شهادة الصلاحية للمعلمين

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