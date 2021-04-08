التعليم العالى: هيئة تمويل العلوم تطلق نداء لتطوير المناطق الحضرية غير المخططة

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول أنشطة الهيئة خلال شهر مارس الماضى، والذى أطلق خلاله النداء الأول لإنشاء معمل وطنى لبحوث الفيروسات من الدرجة الثالثة.

وأضاف التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن هذا النداء بهدف دعم إنشاء معمل وطنى لأبحاث الأمراض المُعدية وتجهيزه وتزويده بالموارد البشرية والمادية المطلوبة لإجراء البحوث عالية الجودة، كما يهدف المعمل إلى بناء قدرات وطنية فى مجال الأمراض الوبائية والمعدية وإجراء الأبحاث الخاصة باللقاحات والتحاليل المتخصصة، ويتم حالياً تقييم المقترحات المُقدمة.

وأوضح التقرير أن هناك نداءًا مفتوحًا جديدًا لتمويل "مركز تميز في الحوكمة الحضرية القائمة على مشروعات عابرة الاختصاصات"؛ ويهدف إلى تطوير المناطق الحضرية غير المُخططة من خلال التعاون بين الجامعات المصرية والمجتمع المحلي من أجل تطوير النماذج الاجتماعية والاقتصادية والرقمية، لإدارة وضبط النمو الحضرى فى مصر مع رسم خرائط باستخدام النماذج الرقمية.

وأشار التقرير إلى أنه تم الإعداد للنداء من خلال إعداد دراسة بناءًا على قواعد البيانات المتوفرة عن التخطيط العمراني والمناطق العشوائية بمصر، بمساعدة بنك المعرفة المصرى، وسيتم تلقى المقترحات حتى الرابع عشر من أبريل الجارى.