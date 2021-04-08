وزير التعليم العالى يعلن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو للسيدات فى مجال العلوم

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو (لوريال 2022 الدولية) للسيدات في مجال العلوم، والتي خصصت هذا العام في علوم الحياة والبيئة حول إبداع المرأة وإنجازاتها البارزة في التقدم العلمي في مجال العلوم.

وأشارت الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى أن هذه الجائزة تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مجال العلوم، ومكافأة الشخصيات العلمية المتميزة، موضحة أنه يحق لكل من: رؤساء الجامعات أو المؤسسات العلمية وأعضاء أكاديميات العلوم، وحاملي الكراسي البحثية، والفائزات بجائزة المرأة في العلوم السابقة، وحاملي درجة الدكتوراه في العلوم، الترشح لهذه الجائزة، والتي تبلغ قيمتها 100,000 يورو.

وتمنح الجائزة لخمس فائزات بواقع فائزة واحدة عن كل إقليم من: (إفريقيا والدول العربية – آسيا والمحيط الهادي – أوروبا – أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي – أمريكا الشمالية).

كما يمكن للراغبات في الترشح لهذه الجائزة اتباع الخطوات التالية من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني:

مع موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

بالأوراق المطلوبة باللغة الإنجليزية وهي:

• السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحة.

• شرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة (200 – 400 كلمة).

• قائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بادئة بالأحدث.

• أهم (10) مطبوعات صادرة للمرشحة مرتبة طبقًا للأهمية مع شرح موجز لأهميتها (أقل من 150 كلمة).

•من 3 إلى 5 خطابات توصية من علماء متميزين من جهات مختلفة.

• خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة من خلال البريد الإلكتروني قبل موعد غايته 20 مايو 2021، حتى يتسنى للجنة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا البت في الترشيحات المقدمة.