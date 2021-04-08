البيت الأبيض: خطة الوظائف ستستثمر 400 مليار دولار لدعم الرعاية المنزلية

كتب محمد شعلان

أكد البيت الأبيض على أن خطة الوظائف الأمريكية ستستثمر مبالغ طائلة لتوسيع الوصول إلى الرعاية المنزلية لمواطني الولايات المتحدة، وغرد البيت الأبيض على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ستستثمر خطة الوظائف الأمريكية 400 مليار دولار لتوسيع الوصول إلى رعاية منزلية أو مجتمعية عالية الجودة وبأسعار معقولة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة".



حساب البيت الابيض على تويتر

وأضاف البيت الأبيض في رسالته عن أهمية دعم خطة الوظائف الامريكية، قائلا: "خطة الوظائف الأمريكية ستساعد مئات الآلاف من الأمريكيين في الحصول على الخدمات طويلة الأجل والدعم الذي يحتاجون إليه".

وفى وقت سابق، أكد البيت الأبيض، أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستوفر التمويل المطلوب للمساعدة في دعم بقاء العاملين فى الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا فى عملهم، ونشر الحساب الرسمى للبيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، جانبا من تفاصيل كيفية مساعدة خطة الإنقاذ الأمريكية للمجتمعات التي تكافح في جميع أنحاء البلاد في أعقاب COVID-19.

وأفاد البيت الأبيض، بأن القانون سيوزع أكثر من 360 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لحكومات الولايات والحكومات المحلية والإقليمية والقبلية، لافتًا إلى أن هذا التمويل يساعد على إبقاء العاملين في الخطوط الأمامية في العمل.

وتابع: "إجمالاً، تقدم خطة الإنقاذ الأمريكية مئات المليارات من الدولارات كإغاثة فورية للمجتمعات الأمريكية - وتمكيننا من التعاون والتغلب على هذا الوباء وإنقاذ اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية".

يأتى هذا فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن - فى وقت سابق - أن تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الامريكية أثر بشكل كبير على النساء والأسر، ولكن خطة الإنقاذ ستوفر المساعدة لمعالجة هذه الأزمات، ذاكرا بعض الإيجابيات التي ستحققها خطة الانقاذ لمواجهة جائحة كورونا من خفض الفقر لدى الأطفال، وزيادة رعايتهم، وتوفير التمويل لفتح المدارس.