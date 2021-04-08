اليوم السابع
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للفنانة نهى محمد ثروت المعيدة بقسم التصوير الجدارى..

افتتاح معرض "حَلّق معى" بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.. صور

الخميس، 08 أبريل 2021 08:29 م
افتتاح معرض "حَلّق معى" بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.. صور جانب من معرض "حلّق معى" للفنانة نهى محمد ثروت
كتبت - منى فهمى

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افتتحت الدكتورة أمنية يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لشئون خدمة المجتمع والبيئة، معرض "حَلّق معى" للفنانة نهى محمد ثروت، المعيدة بقسم التصوير الجدارى، ويتم تنظيم المعرض تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، عميد الكلية بالزمالك، وشارك فى افتتاح المعرض الدكتورة نهاد عبد المنعم خضر، رئيس قسم التصوير، والدكتورة إسراء محمود ياسر، الأستاذ المساعد بقسم التصوير، والدكتور عمرو أحمد نبيل، الأستاذ المساعد بقسم التصوير، والدكتور محمد خالد عمران، المدرس بقسم التصوير، وعماد الدين محمد، مدير قسم العلاقات العامة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم. ويتم تنظيم المعرض بهدف نشر الوعى الفنى والعلمى، ودعم الموهوبين.

 

وجاء فى البيان الصحفى لكلية الفنون الجميلة بالزمالك أن معرض "حَلّق معى" للفنانة نهى محمد ثروت، المعيدة بقسم التصوير الجدارى، مُنَفّذ بخامات الزجاج والخشب المُفرّغ وخامات متعددة أخرى، والمعرض مُكون من 3 مشاهد، تمثل قصة يعيش معها المتلقى، ويكون جزءًا منها، والقصة تُعبر عن انطلاق الفنان نحو كل جديد ومختلف، وقد لخصت الفنانة تجربتها الفنية فى كلمات، وهى: "حَلّق معى، كُن جزءاً من رحلتى، قاوم خوفك، وإلحق بطيورى إلى آفاق الأمل والحلم".

 

ويضم معرض الفنانة نهى محمد ثروت، المعيدة بقسم التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، أعمال مبتكرة بالموزاييك أو الفسيفساء، وهو فن من أقدم الفنون، وهو بناء العمل الفنى بقطع صغيرة متجاورة من خامات طبيعية مثل الزجاج أو الأجحار أو الأصداف، لتكوين شكل زخرفى. جدير بالذكر أن الفنانة نهى محمد ثروت، المعيدة بقسم التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، عضو بنقابة الفنانين التشكيليين، وتعمل بمجال الفسيفساء، ويعتبر معرض "حلّق معى" أول معرض فردى لها خلال العام الحالى 2021.

أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (1)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (2)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (3)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (4)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (5)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (6)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (7)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (8)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (9)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (10)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (11)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (12)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (13)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (14)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (15)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (16)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (17)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (18)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (19)
 
أعمال فنية بمعرض حلّق معى للفنانة نهى محمد ثروت (20)
 

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كلية الفنون الجميلة

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السيد ابراهيم قنديل

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قسم التصوير الجدارى

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الفسيفساء

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