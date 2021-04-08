اعترافات عاطل بتزوير الشهادات الصحية فى الساحل: "بسهل الأمور على الناس"

كتب عبد الله محمود

أعترف عاطل بتزوير الشهادات الصحية لراغبي السفر والعمل في مجال السياحة والفنادق، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترف بحيازة مستلزمات خاصة بتزوير تلك المستندات الرسمية، من أجهزة كمبيوتر وطابعة وأحبار وأختام مقلدة.

وزعم المتهم، أنه ليس مجرم ولا مزور، وكل ما يقوم به هو تقليد المستندات بعد أن يكون تأكد من سلامة صحة راغبى الحصول على هذه الشهادة الصحية، قاصدا التسهيل على المواطنين من عناء الروتين، إضافة إلى سرعة الوقت في إنهائه لتلك الشهادات الصحية، لافتا إلى أنه يتقاضى مبالغ مقابل تقليده للشهادات الصحية، وكل ما يتقاضاه هو تكلفة الأحبار والمستلزمات التي يستخدمها في تقليد الشهادات الصحية.

كانت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته 23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة "مزورة".

وبمواجهته اعترف بتزوير المضبوطات بالاشتراك مع أحد الأشخاص "يعمل بأحد مكاتب الصحة بالقليوبية"- جارى تقنين الإجراءات لضبطه، لترويجها بين عملائهما الراغبين فى الحصول على شهادات صحية بخلوهم من الأمراض "خلافاً للحقيقة"، نظير تحصلهما على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.