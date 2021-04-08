استعدادات أمنية مكثفة باستاد السلام لتأمين مباراة الأهلى وسيمبا.. صور

كتب محمود عبد الراضي

تستعد الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية للأمن والحراسة لتأمين مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى من المنتظر إقامتها مساء غدا الجمعة باستاد السلام الدولى.

وتم تشكيل غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية، والتى من المنتظر أن تشهد تأمين محيط ستاد السلام ومحيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما تم تشكيل فريق أمنى على أعلى مستوى لحماية طاقم التحكيم الذى سيدير المباراة والضيوف من جانب الفريق الضيف والاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

كما دفعت الإفريقية بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات وإحكام السيطرة الأمنية علي مجريات الأحداث يوم المباراة، كما أجرى فريق التأمين عمليات التدريب ورفع الكفاءة بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء أثناء فترة إقامة المباراة.



انتشار أمنى



تواجد أمني مكثف باستاد السلام



رجال الأمن