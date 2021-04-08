اليوم السابع
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الخميس، 08 أبريل 2021 10:01 م
خالد صلاح
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إيران تعلن الإغلاق العام فى 250 مدينة بينها طهران لمدة 10 أيام بسبب كورونا

الخميس، 08 أبريل 2021 09:00 م
إيران تعلن الإغلاق العام فى 250 مدينة بينها طهران لمدة 10 أيام بسبب كورونا حسن روحانى
وكالات

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أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران الإغلاق العام في 250 مدينة بما فيها العاصمة طهران ابتداء من السبت ولمدة 10 أيام، على خلفية ازدياد تفشي فيروس كورونا، وقال الرئيس الإيراني حسن روحانى السبت الماضي، إن "الموجة الرابعة من جائحة كورونا قد بدأت في محافظتين، ومن المحتمل أن تتسع إلى محافظات أخرى في البلاد، في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية"، بحسب" روسيا اليوم".

وأضاف: "إيران شهدت حدثين غير مسبوقين هما جائحة كورونا والإرهاب الاقتصادي والحرب الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهذا غير مسبوق خلال المئة عام الأخيرة".

وتابع: "كورونا والحرب الاقتصادية سببا الكثير من المصاعب للشعب، الذي حقق سجلا مقبولا في هذه المواجهة من خلال التعاضد والتضحية".

وأوضح أن "الحكومة ستتابع حتى نهاية فترة مهامها 4 قضايا، وهي مكافحة فيروس كورونا، وكسر الحظر المفروض على البلاد، وتحسين معيشة الشعب، وإكمال المشاريع الاقتصادية المهمة".

وأشار روحاني إلى قرب حلول شهر رمضان وفرائضه، وقال: "لا مانع من إجراء المراسم الدينية في المناطق الزرقاء والصفراء، إلا أنها ممنوعة في المناطق البرتقالية والحمراء، ولكن فيما يتعلق بليلة القدر فهنالك متسع من الوقت، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها".


إيران

طهران

إغلاق

كورونا

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