إيداع المتهم بقتل وإصابة 7 بالشرقية بينهم نجله مستشفى الأمراض العقلية

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بإيداع "أحمد م" 36 سنة سائق، المتهم بقتل وإصابة 7 أشخاص بينهم نجله البالغ من العمر عامين، بدائرة قسم أول الزقازيق، مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يوما، لبيان مدى حالته النفسية وقت ارتكاب الواقعة.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وعلاء سمير،وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 14719 لسنة 2020 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 28 مايو من العام المنقضى،عندما تلقى، مدير أمن الشرقية،إخطارا بورود بلاغ من عدد من الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بحدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل، وطعنه لنجله وشخصين وإصابة عدد من المواطنين تصادف مرورهم بالمنطقة.

وتبين من التحريات قيام "أحمد م إ" 36 سنة سائق مقيم شارع فاروق، دائرة قسم أول الزقازيق، بقتل كل من نجله الطفل "محمد" عامين، و"أحمد ف ع"، و"عمرو ع ع"، وشرع فى قتل المجنى عليهم "أحمد م س"، و"بخيت ا ع"، و"يوسف ش"، و"صباح ع م"، وتبين أن المتهم من متعاطى المواد المخدرة وكان يعالج فى مصحة والفترة الأخيرة تلاحظ عليه عدم الاتزان، فقام بقتل نجله، ثم استقل تروسيكل وقتل شخص يعمل بائعا فى سوق الجملة أمام المارة، ثم استقل التروسيكل بعد تهديده الأهالى فى حالة الاقتراب منه، وشرع فى قتل سيدة تسير فى شارع الورش دائرة قسم أول، ولاذا بالفرار، و3 آخرين تصادف مرورهم، ثم قتل شابا بمركز أبوحماد.

وتمكنت قوات الأمن بمساعدة الأهالى من القبض عليه، وتم إحالته من قبل نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد رجب، مدير النيابة، إلى محكمة جنايات الزقازيق.