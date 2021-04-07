3 آلاف طائرة درون تزين سماء شانجهاى فى الصين بعروض إضاءة ليلية.. فيديو

كتب محمد شعلان

صورة جمالية بإضاءات وألوان رائعة زينت سماء مدينة شانجهاى شرق الصين، بعد أن انطلقت مسيرة رائعة تضم آلاف الطائرات الدرون المسيرة لتزين سماء المدينة الصينية بعرض مميز، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انطلاق آلاف الطائرات المسيّرة خلال عرض ضوئى تجسد فيه صور وشخصيات لتبهر المارة فى الشوارع، وتجذب السياح لزيارة العروض الليلية.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN Arabic، فيديو لانطلاق ما يزيد عن 3 آلاف طائرة درون مسيّرة فى سماء مدينة شانجهاي، وظهرت الطائرات الصغيرة فى صورة سرب إضاءة متناغم يزين السماء ويرسم صور لطائرات مضاءة وتجسيد لضباط شرطة وتكريم أطباء والعاملين فى الصفوف الأولى لحماية المدينة.



صور الطائرات المضاءة

وفي العامين الماضيين، شهد عرض الطائرات المسيّرة إقبالا كثيفا حتى حل محل عروض الألعاب النارية التقليدية في العديد من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية، وأصبحت منطقة كورنيش النهر بشانجهاى واحدة من أشهر الأماكن للتمتع بهذا العرض.



صور تجسد ضابط شرطة



صور لطائرات مضاءة

كما ابتكرت حديقة رنتساى بمدينة شنتشن جنوب شرق الصين طريقة رائعة، لجذب آلاف الزوار خلال فترة الاحتفالات والأعياد في الصين، حيث قدمت عروضا في الجو بطائرات "درون" تزين السماء، وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى مئات الطائرات فى حديقة رنتساى بمدينة شنتشن وهى تقف بصورة ثابتة في السماء بشكل منظم وكأنها مشهد من فيلم خيال علمي.



صور الطائرات المضاءة

ونقلت وسائل إعلام محلية في الصين، مجموعة من اللقطات المجمعة لعروض حديقة رنتساى بمدينة شنتشن بعد انتشار فيديو وقوف طائرات الدرون في السماء بشكل ثابت، وتميزت المشاهد بتنظيم عالي الجودة.