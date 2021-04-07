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ولى عهد أبو ظبى: ثقتنا كبيرة في قدرة الليبيين على تجاوز كل التحديات

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:20 م
ولى عهد أبو ظبى: ثقتنا كبيرة في قدرة الليبيين على تجاوز كل التحديات ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية
كتب : أحمد جمعة

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استقبل ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب أبناء الشعب الليبى في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها ليبيا.

 

وكتب ولى عهد أبو ظبى على "تويتر": سعدت بلقاء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة.. نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات.. تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة.

 

 

 

 

 

 


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