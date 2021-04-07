اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن: نستهدف تشغيل الأمهات وإشراك المرأة فى سوق العمل

الأربعاء، 07 أبريل 2021 12:35 م
وزيرة التضامن: نستهدف تشغيل الأمهات وإشراك المرأة فى سوق العمل وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعمل من خلال مشروع تنمية الأسرة على قضايا تنظيم الأسرة، التى تعتبر أساس المشروع، للحد من الزيادة السكنية، بالإضافة توعية الأم بالصحة الإنجابية، منذ الحمل والولادة والاهتمام بصحتها وصحة أبنائها وتقديم سبل الدعم لها.
 
وأضافت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل أيضا من خلال المشروع على ضرورة إلحاق الأطفال بالتعليم حيث يوجد حوالي مليون طفل خارج المدرسة ولا يتلقى التعليم، موضحة أن الوزارة تهيئ الأسرة وتدعمها للالتحاق بالتعليم، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، مشيرة إلى أن عدد من أبناء الأسر الفقيرة لا يلتحقون بالتعليم الجامعي لأسباب مادية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن تدعم تكافل وكرامة التعليم الجامعى، بالإضافة لرعاية الطلاب المتفوقين بمرحلة التعليم الجامعى.
 
وأوضحت أن الوزارة تقوم من خلال المشروع على التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وضرورة إشراك المرأة فى سوق العمل، من خلال تشغيل الأمهات والتنمية الاقتصادية لهن، بالإضافة إلى العمل على قضايا الزواج المبكر وختان الإناث ومواجهة الهجرة غير الشرعية التى تهدد أمن واستقرار الأسرة، بالإضافة إلى الدمج الأسري ومساعدة الأسر على الاستقرار والتوعية قبل وبداية الزواج من خلال مراكز الاستشارات الأسرية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وأيضا ضرورة إدماج الراجل فى التوعية.
 
وأشارت إلى أن تنمية الأسرة يتوافق تماما ويكمل الصورة مع مشروع تطوير الريف المصري، خصوصا وأن القرى يتم تطويرها مع تطوير العشوائيات ونقلها لأماكن أكثر تطورا، حيث يعمل مشروع تطوير الريف المصري على تطوير البنية التحتية، ويعمل ايضا على تنمية الأسرة.

وزيرة التضامن

تشغيل الأمهات

اخبار مصرية

اخبار مصر

وزارة التضامن الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوافل العلاجية لـ"حياة كريمة" تجوب قرى البحر الأحمر.. توقيع الكشف على المواطنين وصرف العلاج مجانا.. بدأت بأبرق والخير فى الشلاتين.. وإجراء فحوصات على 466 متقدما بـ"حدربة".. وصرف وسائل تنظيم الأسرة للسيدات

الأربعاء، 07 أبريل 2021 04:00 ص

تنسيقية الأحزاب: استهلاك الزيادة السكانية للتنمية تستوجب رفع الوعى بتنظيم الأسرة

الأحد، 04 أبريل 2021 05:00 ص

السؤال الأشهر لحديثى الزواج.. هل تنظيم الأسرة يؤثر على الإنجاب؟.. فيديو

السبت، 03 أبريل 2021 02:22 ص

وسائل تنظيم الأسرة.. 6 أنواع الأكثر شيوعًا منها حبوب وحقن منع الحمل

الجمعة، 02 أبريل 2021 06:00 م

مسئول ملف تنظيم الأسرة بالأوقاف: تنظيم النسل مباح والدين أمرنا بتخطيط كل شىء

الجمعة، 02 أبريل 2021 02:00 ص

أعضاء مجلس النواب يؤكدون ضرورة نشر ثقافة تنظيم الأسرة.. النواب: سلاح مهم لمواجهة الزيادة السكانية والحفاظ على معدلات النمو.. ومطالب بتكاتف المؤسسات الدينية والوزارات المعنية لرفع مستوى الوعى بالقضية

الخميس، 01 أبريل 2021 11:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة