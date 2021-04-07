نيويورك تايمز: إسرائيل أخطرت واشنطن بأن قواتها ضربت السفينة الإيرانية "ساويز"

كتب محمد جمال

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسئول أمريكى أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية أن قواتها ضربت السفينة الإيرانية " ساويز" ، حيث تعرضت سفينة عسكرية إيرانية كانت متمركزة في البحر الأحمرلأضرار جراء هجوم إسرائيلى.

وأكدت الصحيفة أن موعد الهجوم قد تأخر قليلا حتى تبتعد حاملة الطائرات الأمريكية " أيزنهاور" عن السفينة الإيرانية، كما أكد المعهد البحرى الأمريكى أن السفينة قد تكون تابعة للحرس الثورى الإيرانى تحت غطاء تجارى.

وجاء ذلك تزامنا مع ورود أنباء عن إحراز تقدم في اليوم الأول من المحادثات لإحياء المشاركة الأمريكية فى الاتفاق النووى لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وتعارض إسرائيل ، التي تعتبر إيران أقوى عدو لها ، بشدة استعادة هذا الاتفاق ، الذى تخلت عنه إدارة ترامب قبل ثلاث سنوات.

وعرضت عدة منافذ إخبارية إيرانية صورا لألسنة اللهب والدخان المتصاعد من سفينة محطمة في البحر الأحمر ، لكن الحجم الكامل للأضرار أو أى إصابات لم يتضح.