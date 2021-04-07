نيوزيلندا تسمح للأستراليين بالسفر إليها دون الخضوع لحجر صحى

أ ش أ

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أن بلادها ستسمح للمسافرين القادمين من أستراليا بالدخول دون الخضوع لحجر صحي بدءا من الـ18 من أبريل الجارى فى تمام الساعة 11:59 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت أردرن - في مؤتمر صحفي حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن "هذه خطوة مهمة للأمام في استجابتنا لجائحة فيروس كورونا وتمثل ترتيبا لا أعتقد أننا شهدناه فى أى منطقة أخرى من العالم"، مضيفة أن "هذا يفتح السفر الدولي، بأمان، إلى بلد آخر، مع الاستمرار في اتباع استراتيجية القضاء على الفيروس والالتزام بإبعاده."

ومن جهته، أشاد رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون بما أعلنته نظيرته النيوزيلندية، وقال في بيان إن "هذا الإعلان سيجعل السفر دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي بين أستراليا ونيوزيلندا ممكنا، على جانبي (بحر) تسمان مما يساعد في لم شمل الأسر والأصدقاء وإعطاء دفعة قوية لمنظمي الخدمات السياحية."

تجدر الإشارة إلى أن البلدين نجحا فى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد في أراضيهما، حيث سجلت نيوزيلندا (البالغ تعدادها خمسة ملايين نسمة) إجمالي 2524 حالة إصابة مؤكدة ومشتبه به، من بينها 26 حالة وفاة، ووفقا لوزارة الصحة النيوزيلندية، فهناك 74 حالة إصابة نشطة حاليا بالفيروس تمكنت السلطات من عزلها جميعا وإخضاعها للحجر الصحى.