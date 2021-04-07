اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية "أحداث المنصة" 6 يونيو

الأربعاء، 07 أبريل 2021 03:24 م
نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية "أحداث المنصة" 6 يونيو المستشار محمد شيرين فهمى - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية أحداث المنصة، أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد شيرين والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
 
وكان المستشار حمادة الصاوى النائب أمر بإحالة المتهمين فى قضية أحداث المنصة 2013 الى محكمة الجنايات
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، ارتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا فى منشآت عامة وحكومية .

وأفادت التحقيقات أيضا بأن المتهمين حرضوا المعتصمين على التجمهر فى طريق النصر وقطعه وتعطيل المواصلات وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات الأمر الذى أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة .
 
 

 


أحداث المنصة

مدينة نصر

محكمة الاستئناف

جنايات القاهرة

التحريض على القتل

المستشار محمد شيرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سيناريوهات الإخوان للتخريب بعد 3 يوليو.. استهدفوا رجال الأمن لإنضمامهم لمعسكر الشعب.. تفجيرات تستهدف مديريات الأمن والأكمنة واستشهاد أبطال الشرطة.. أحداث المنصة والفتح والإستقامة تبث الرعب في قلوب المصريين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:55 م

الأروقة أحدث منصات الأزهر لمواجهة التطرف والإرهاب.. المشرف العام: لدينا أكثر من 7 آلاف دارس دون مقابل من جميع الفئات.. 123 محاضرة أسبوعية مجانية للمصريين وغيرهم.. و4 مستويات للدراسة المتخصصة

الخميس، 30 مايو 2019 12:00 م

جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس 16 إخوانيًا متورطين فى "أحداث المنصة"

الإثنين، 27 يوليه 2015 07:20 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة