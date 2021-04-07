محافظ الجيزة يوجه بشن حملات مكبرة لمراقبة جودة السلع استعدادا لرمضان

كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك ومتابعة موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع علي ضرورة تكاتف الجهود ورفع درجة الاستعداد وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة للتأكد من الإلتزام الكامل بمختلف الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمحال العامة، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق كافة الضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والخاصة بمواعيد الفتح والغلق الصيفية، والتى ستبدأ اعتباراً من 17 إبريل الجارى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لها من أجل الحفاظ علي السلامة العامة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

وكلف محافظ الجيزة، مديرية الأوقاف بالمرور الدورى على دور العبادة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وذلك طبقآ للضوابط التى أصدرها مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة لا تدخر جهدآ فى تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للراغبين فى إقامة معارض ومنافذ شريطة أن تكون داخل قطع أراضى فضاء بعيداً عن الطرق العامة وأن يلتزم القائمين عليها بتطبيق كافة اشتراطات الحماية المدنية لوقايتهم وحرصاً على سلامة المترددين عليها.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع المديريات الخدمية للتأكد من جودة السلع والمنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين وكذا تكثيف الحملات علي وسائل المواصلات والأسواق للتأكد من الالتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعى.

ووجه المحافظ بتنظيم ورديات العمل على مدار 24 ساعة بمختلف القطاعات خاصة لإدارة الإشغالات والبيئة والمتابعة بإدارة مباشرة من قبل رئيس الجهة ونوابه بالتناوب.

وخلال الاجتماع اطمئن المحافظ على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالبروتوكولات العلاجية، موجها مدير مديرية الشئون الصحية بالمرور الدورى على مراكز تلقى لقاح كورونا وتوفير سبل الراحة لحالات الانتظار بها.

كما أكد المحافظ على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء والمراكز للإنتهاء من صيانة المحطات وشبكات المرافق لتجنب حالات تخفيف الأحمال أو الانقطاعات خلال شهر رمضان وتأجيل أعمال نقل المرافق عدا الطارئة منها على أن يتم توفير ورديات عمل للطوارئ على مدار 24 ساعة موجها شركة مياه الشرب بتحسين ضغوطات المياه لمواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم والصيف.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف لجان ضبط مخالفات البناء بنطاق الأحياء والمراكز، مشيراً إلى استمرار إيقاف إصدار التراخيص بنطاق المدن والسماح باستصدارها بالقرى فى حالة الالتزام بالاشتراطات، وأن تكون داخل الحيز العمرانى للقرية واستخراج الترخيص من الوحدة المحلية التابع لها لحين تطبيق المنظومة الجديدة للبناء.

وفى نفس الإطار، أحال المحافظ المسئول المختص عن متابعة مخالفات البناء بمنطقة سقارة، للتحقيق، وذلك لتقاعسه عن العمل ووقوع عدد من المخالفات بنطاق إشرافه.

حضر الاجتماع نواب المحافظ، إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز ومديرى المديريات.