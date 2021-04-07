قطار المحاكمات.. الحكم على أحمد شفيق والفصل فى استئناف هدير الهادى اليوم

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها الحكم على أحمد شفيق و2 آخرين فى اتهامهم بإهدار المال العام، والحكم فى دعوى تعويض الطيار أشرف أبو اليسر من محمد رمضان، والحكم فى استئناف هدير الهادى على حبسها سنتين.

الحكم على أحمد شفيق و2 آخرين فى اتهامهم بإهدار المال العام

تنطق محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بحكمها على أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين، في اتهامهم بإهدار المال العام، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"جمعية خدمات مصر - حديقة الأسرة".

الحكم فى استئناف هدير الهادى على حبسها سنتين

تنطق محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بحكمها في الاستئناف المقدم من المتهمة هدير الهادى إحدى فتيات التيك توك على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفجور.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

الحكم فى دعوى تعويض الطيار أشرف أبو اليسر من محمد رمضان

تنطق المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بحكمها فى الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، بسبب قيام الفنان بنشر صورة له وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.