اليوم السابع
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غدا.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد التواب الرحيم بالوادى الجديد

الأربعاء، 07 أبريل 2021 12:56 ص
غدا.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد التواب الرحيم بالوادى الجديد مسجد التواب الرحيم
كتب على عبد الرحمن

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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور نخبة من محافظي الوادي الجديد السابقين أحدث وأهم صرح إسلامي بالواحات الداخلة المجمع الإسلامي الكبير (مسجد التواب الرحيم ) بمحافظة الوادي الجديد ، وذلك غدًا الخميس 8 / 4 / 2021م بإذن الله تعالى ، والذي يشكل تحفة معمارية ، حيث تم عمل الرسومات المعمارية على أحدث طراز إسلامي ويشمل عدد (2) مئذنة.
 
وقالت وزارة الأوقاف إن أعمال المسجد تمت بتكلفة تزيد عن 25 مليون جنيه.
 
 
كما أعلنت وزارة الأوقاف أنه  في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة يلتقي الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قيادات الدعوة بمحافظة الجيزة يوم الجمعة 9 / 4 / 2021م  بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك ، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة.
 
مسجد التواب الرحيم (1)
مسجد التواب الرحيم (1)

 

مسجد التواب الرحيم (2)
مسجد التواب الرحيم (2)

 

مسجد التواب الرحيم (3)
مسجد التواب الرحيم (3)

 

مسجد التواب الرحيم (4)
مسجد التواب الرحيم (4)

 

مسجد التواب الرحيم (5)
مسجد التواب الرحيم (5)

 

مسجد التواب الرحيم (6)
مسجد التواب الرحيم (6)

 

مسجد التواب الرحيم (7)
مسجد التواب الرحيم (7)

 

مسجد التواب الرحيم (8)
مسجد التواب الرحيم (8)

 

مسجد التواب الرحيم (9)
مسجد التواب الرحيم (9)

 

مسجد التواب الرحيم (10)
مسجد التواب الرحيم (10)

 


مسجد التواب الرحيم

الاوقاف

وزير الاوقاف

الوادى الجديد

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