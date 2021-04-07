اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عدم الالتزام بالمسافة الآمنة بين المبانى السكنية وأبراج الكهرباء يعرض العقار للهدم

الأربعاء، 07 أبريل 2021 08:00 ص
عدم الالتزام بالمسافة الآمنة بين المبانى السكنية وأبراج الكهرباء يعرض العقار للهدم برج كهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
حدد قانون الكهرباء المسافات الآمنة بين المبانى و ابراج الكهرباء و مخالفتها تعرض صاحب العقار للمسائلة القانونية و قد يتعرض المبنى للهدم ، اليوم السابع يرصد لقراءه كل ما يريد عن المسافات الآمنة بين المباني السكنية و أبراج نقل الكهرباء الهوائية ، وفيما يلي  المسافة الآمنة  لحرم الخطوط الهوائية والبناء بجوارھا:
 
1 -الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة 25 متر.
1 -الخطـوط الهوائية للجهود العالية 13 متر.
3 -الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة 5 متر.
4 -كابلات الجهود الفائقـة والعاليـة 5 متر.
5 -كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة 2 متر.
 
-فى حالة مخالفة هذه المسافات يتم هدم المباني المخالفة.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

المسافات الآمنة بين المباني السكنية و أبراج الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جهاز بدر: بدء تنفيذ أبراج كهرباء الـ"هاي ماست" وتركيب قطع مضيئة بالميادين

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:44 ص

تفاصيل إحالة 4 مسئولين بالوحدة المحلية في كرداسة للمحاكمة بسبب عقار فيصل.. تقاعسوا عن تنفيذ 6 قرارات إزالة مخالفات.. والمبنى مقام على أرض زراعية ويعتدى على 40 مترا من الدائرى.. ويعمل مع 11 برجا بكهرباء مسروقة

الأحد، 21 فبراير 2021 02:30 م

لجنة لمعاينة أبراج الكهرباء بقرية ديروط البحيرة وبحث تحويلها لكابلات أرضية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:52 م

فيديو.. "تنظيم الكهرباء" ينشر المسافات الآمنة بين المبانى وأبراج الكهرباء

الإثنين، 13 يوليه 2020 04:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة