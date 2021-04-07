اليوم السابع
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سيدة الدرب الأحمر تعترف للنيابة: "حفرت داخل منزلى بحثا عن كنز"

الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:00 ص
سيدة الدرب الأحمر تعترف للنيابة: "حفرت داخل منزلى بحثا عن كنز" تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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اعترفت سيدة أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، بتورطها فى التنقيب عن الآثار أسفل منزلها فى الدرب الأحمر، وأنها ارتكب هذه الجريمة لتحقيق الثراء السريع، خاصة بعدما أخبرها آخرين بأن أسفل العقار ملكها يوجد آثار.

كانت النيابة قررت حبس المتهمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا، مفاده ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إحدى السيدات - مقيمة بذات العنوان حال تواجدها بالعقار "ملكها"، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 3 أمتاروممر أفقى بطول 4 أمتار - أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاستعانة بمجموعة من العمالة اليومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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